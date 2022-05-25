rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат из Ростовской области предложил не платить долги недружественным странам

25 мая 07:52
Фото: kprf/vk.com
Парламентарий Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев предлагает отказаться от выплаты долгов государствам, которые являются недружественными, говорится в соцсетях в группе КПРФ.

Во время заседания парламентарий поинтересовался, почему страна должна платить по долгам на фоне заморозки финансовых резервов. Депутат ответил, что из-за этого возмущаются избиратели.

«Нужно перестать выплачивать внешний долг недружественным странам до того момента, пока не будут разморожены наши активы», — уточнил Коломейцев.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать такую возможность.

Читайте также о том, как жены депутатов Думы Ростова заработали десятки миллионов и ездят на дорогих авто.

Материалы по теме
Как жены депутатов Думы Ростова заработали десятки миллионов и ездят на дорогих автоДепутат из Ростовской области Водолацкий рассказал о трибунале над батальоном «Азов»*Депутат Буцкая высказалась об идее предоставления отцам оплачиваемого отпуска
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00