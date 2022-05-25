Депутат из Ростовской области предложил не платить долги недружественным странам

Во время заседания парламентарий поинтересовался, почему страна должна платить по долгам на фоне заморозки финансовых резервов. Депутат ответил, что из-за этого возмущаются избиратели.
«Нужно перестать выплачивать внешний долг недружественным странам до того момента, пока не будут разморожены наши активы», — уточнил Коломейцев.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать такую возможность.
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