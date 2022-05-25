Летнее пекло ждет ростовчан в конце мая

Согласно данным синоптиков в течение последней недели месяца со среды, 25 мая, до вторника, 31 мая, в Ростове-на-Дону будет сохраняться переменная облачность и сильный ветер до 11 метров секунду.
В течение текущей рабочей недели температура будет постепенно повышаться, несмотря на то, что в пятницу, 27 мая, ожидаются кратковременные дожди. Уже к субботе потеплеет до +24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +28 градусов.
К 31 мая в город придет 32-градусная жара, а ночная температура воздуха поднимется до +19 градусов.