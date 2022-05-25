Летнее пекло ждет ростовчан в конце мая

В течение текущей рабочей недели температура будет постепенно повышаться, несмотря на то, что в пятницу, 27 мая, ожидаются кратковременные дожди. Уже к субботе потеплеет до +24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +28 градусов.