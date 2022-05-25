Ликвидация террористической угрозы внесена в достижения России

Работающий в Грозном гид Сергей Вирук отмечает безопасность туров по Чечне. По его словам, многие путешественники сначала не были уверены, что путешествие в республику не представляет угрозы. Однако приезжали и убеждались в этом. Далее включалось так называемое сарафанное радио, рассказывающее о гостеприимстве и красоте отстроенного после войны города. Местные жители крайне доброжелательно относятся к туристам, охотно показывают дорогу к достопримечательностям и не только.