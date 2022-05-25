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Ликвидация террористической угрозы внесена в достижения России

25 мая 11:10
Фото: pixabay.com
Холдинг 1MI при участии Института развития интернета представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Журналисты, социологи и другие эксперты определяют вехи современной истории России, оказавшие максимальное влияние на молодежь.

Россия — огромное многонациональное государство, в котором мирно уживаются более 145 млн граждан разной национальности. При этом сосуществование не всегда было мирным, победу над внутренним терроризмом удалось одержать только в 2018 году, пишет mkset.ru.

Пять лет назад террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в метрополитене Санкт-Петербурга. Это была последняя мощная террористическая атака. Всего же с начала 90-х годов прошлого века в Российской Федерации от атак террористов пострадали десятки россиян.

Чеченская Республика сегодня — это один из самых перспективных туристических регионов. В столицу республики — Грозный — едут со всех концов России.

Работающий в Грозном гид Сергей Вирук отмечает безопасность туров по Чечне. По его словам, многие путешественники сначала не были уверены, что путешествие в республику не представляет угрозы. Однако приезжали и убеждались в этом. Далее включалось так называемое сарафанное радио, рассказывающее о гостеприимстве и красоте отстроенного после войны города. Местные жители крайне доброжелательно относятся к туристам, охотно показывают дорогу к достопримечательностям и не только.

Эксперты отмечают, что Россию после развала Советского Союза десятилетиями лихорадило. Сепаратизм и терроризм — это тяжелые отголоски этой турбулентности. Однако эти проявления были нивелированы, и сегодня наша страна — единое государство с общими законами.

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