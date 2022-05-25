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На территории Ростова-на-Дону к 24 мая по плану отремонтировали более 70% дорог

25 мая 06:51
Фото: Администрация Ростова
В Ростове ко вторнику, 24 мая, устранили дефекты на 58,5 тысячи квадратных метра дорог, подробности хода работ раскрыл глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что в рамках работ по ямочному ремонту подрядчики устранили уже 70% от плана, а именно 58,5 тысячи квадратных метров ям, выбоин и других дефектов дорожного полотна. При этом почти 3,6 тысячи квадратных метров устранили за последнюю неделю с 16 по 23 мая.

По словам Логвиненко, власти города уже заключили десять контрактов и задействовали в работах девять фирм-исполнителей. В ремонтных работах ежедневно участвуют от 10 до 17 бригад.

В ближайшие дни запланировано провести ремонт на улицах Красносельской, Стрелкой, Доватора, Мадояна и еще шести улицах.

Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о длительном дорожном ремонте на проспекте Шолохова, который будет продолжаться все лето.

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