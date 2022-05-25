Путин объявил об увеличении МРОТ жителям Ростовской области с 1 июня

Кроме того, с 1 июля будет в два раза увеличена поддержка военнослужащих-женщин, у которых есть дети. Еще одна мера поддержки также будет касаться военных, которые находятся за границей. Дополнительная помощь будет оказана бойцам, получившим ранения, а также семьям, в которых есть погибшие военнослужащие.