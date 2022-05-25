Путин объявил об увеличении МРОТ жителям Ростовской области с 1 июня

По словам главы государства, основной задачей является увеличение благосостояния и качества жизни населения страны.
В связи с этим он предложил с 1 июня повысить прожиточный минимум до 13 919 рублей. Также Путин объявил об индексации пенсий пенсионерам, которые нигде не работают, на 10%. А минимальный размер оплаты труда предложил увеличить до 15 279 рублей.
Кроме того, с 1 июля будет в два раза увеличена поддержка военнослужащих-женщин, у которых есть дети. Еще одна мера поддержки также будет касаться военных, которые находятся за границей. Дополнительная помощь будет оказана бойцам, получившим ранения, а также семьям, в которых есть погибшие военнослужащие.
Ранее один из интернет-ресурсов провел исследования среди жителей Ростова на тему, какой должен быть минимальный размер оплаты труда. В результате опроса выяснилось, что, по мнению дончан, МРОТ должен составлять не менее 36,8 тысячи рублей.