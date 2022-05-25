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Путин объявил об увеличении МРОТ жителям Ростовской области с 1 июня

25 мая 18:43
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах по поддержке населения России, в том числе жителей Ростовской области на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

По словам главы государства, основной задачей является увеличение благосостояния и качества жизни населения страны.

В связи с этим он предложил с 1 июня повысить прожиточный минимум до 13 919 рублей. Также Путин объявил об индексации пенсий пенсионерам, которые нигде не работают, на 10%. А минимальный размер оплаты труда предложил увеличить до 15 279 рублей.

Кроме того, с 1 июля будет в два раза увеличена поддержка военнослужащих-женщин, у которых есть дети. Еще одна мера поддержки также будет касаться военных, которые находятся за границей. Дополнительная помощь будет оказана бойцам, получившим ранения, а также семьям, в которых есть погибшие военнослужащие.

Ранее один из интернет-ресурсов провел исследования среди жителей Ростова на тему, какой должен быть минимальный размер оплаты труда. В результате опроса выяснилось, что, по мнению дончан, МРОТ должен составлять не менее 36,8 тысячи рублей.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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