Захарова назвала негласные цели США по отношению к Евросоюзу

По информации IZ, дипломат заявляет, что США открыто начали «крестовый поход» на Россию, при этом негласно делают слабым Европейский Союз. За последние годы содружество европейских государств максимально развивалось, строило единую систему взаимоотношений, стремилось искоренить негативное наследие в виде международных войн.
По мнению Захаровой, у ЕС получилось изменить разрушительный менталитет, связанный с войнами. Его место заняла интеграционная логика. Итог — возникновение сильной валюты евро, которая стала главным конкурентом доллару.
Все это, по мнению Марии Захаровой, является угрозой планам США.