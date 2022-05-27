Минеева подвела итоги реализации проекта «Малый бизнес Москвы» за 10 лет

Сергунина сообщила, в свою очередь, о том, что онлайн-услугами и цифровыми сервисами проекта представители бизнеса воспользовались на сегодняшний день уже полмиллиона раз. Программы онлайн-обучения при этом прошли свыше 370 тысяч предпринимателей. Сюда входят: семинары, вебинары и тренинги, а также программы, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Представители бизнеса совершенствуют свои навыки в маркетинге, самозанятости, бухгалтерии, финансах, а также в цифровизации процессов и таргетинге.