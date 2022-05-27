Минеева подвела итоги реализации проекта «Малый бизнес Москвы» за 10 лет

Об итогах реализации проекта проинформировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, пишет iz.ru.
Специалисты проекта МБМ помогают представителям бизнеса на каждом этапе: от поиска идей и их регистрации до процесса масштабирования. Портал mbm.mos.ru предлагает свыше двух десятков онлайн-продуктов и ряд спецпроектов, ориентированных на оптимизацию бизнес-процессов. Ресурс помогает предпринимателям с подбором помещений и обучением в онлайн-формате, а также знакомит со всеми действующими мерами поддержки, на которые им можно рассчитывать.
По словам Минеевой, проект МБМ представляет собой неотъемлемую часть деловой среды столицы и является инструментом, с которым давно уже привыкли работать предприниматели.
«Особенно у предпринимателей востребована информация о мерах поддержки: согласно Мониторингу, который мы проводили, и хотят воспользоваться мерами поддержки и реально знают, как это сделать, только 20% процентов опрошенных», — констатировала бизнес-омбудсмен Москвы.
Сергунина сообщила, в свою очередь, о том, что онлайн-услугами и цифровыми сервисами проекта представители бизнеса воспользовались на сегодняшний день уже полмиллиона раз. Программы онлайн-обучения при этом прошли свыше 370 тысяч предпринимателей. Сюда входят: семинары, вебинары и тренинги, а также программы, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Представители бизнеса совершенствуют свои навыки в маркетинге, самозанятости, бухгалтерии, финансах, а также в цифровизации процессов и таргетинге.
Проект под названием «Онлайн-академия МБМ» предусматривает прохождение следующих трех программ: Start (все необходимые сведения о запуске стартапа), Progress (информация о развитии проектов) и «Pro-курсы» (углубленное изучение конкретных сфер предпринимательства).
В минувшем году был дан старт программе наставничества. Благодаря ей свыше 250 представителей бизнеса успешно проработали слабые места и улучшили свои показатели. В текущем году первый поток в рамках данной программы уже набран и работает, а занятия для второго начнутся летом.
Портал МБМ запустил недавно проект под названием «Важное для бизнеса-2022». Он нацелен на оказание предпринимателям помощи в процессе адаптации к новым экономическим реалиям.
Уже четвертый год в Москве работает инициированная мэром программа «Мой район». Она ориентирована на комплексное и эффективное развитие всех районов российской столицы. В мегаполисе продолжают появляться новые современные общественные пространства, вводятся новые стандарты социальных, медицинских и культурных учреждений, совершенствуется объекты транспортной, досуговой и спортивной инфраструктуры.