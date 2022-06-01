Брокер рассказал о «втором рождении» спроса на загородную недвижимость в РФ

Posted 1 июня 2022,, 12:03
Published 1 июня 2022,, 12:03
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По сообщению NEWS.ru, Ракута отметил, что повышение спроса на строительство загородной недвижимости подтверждает программа льготной ипотеки, одобренная правительством, которая позволяет получать средства на возведение загородного коттеджа без привлечения профессиональной подрядной организации. По словам эксперта, спрос переживает «второе рождение».
Так он прокомментировал подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление. Однако, по словам Ракуты, льготная ипотека на строительство загородных домов поможет разгрузить городские дома только на летние месяцы, поскольку не каждый готов жить в частном доме на постоянной основе и многие предпочитают зимовать в квартирах.
Спрос на строительство загородных домов повысился с началом пандемии коронавируса, когда люди ощутили разницу между вынужденной самоизоляцией в квартире и частном доме. Ракута отметил, что именно в этот период спрос на строительство загородной недвижимости пережил «второе рождение». С запуском новой программы льготной ипотеки спрос сохранится.