Брокер рассказал о «втором рождении» спроса на загородную недвижимость в РФ

Так он прокомментировал подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление. Однако, по словам Ракуты, льготная ипотека на строительство загородных домов поможет разгрузить городские дома только на летние месяцы, поскольку не каждый готов жить в частном доме на постоянной основе и многие предпочитают зимовать в квартирах.