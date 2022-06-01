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Posted 1 июня 2022, 16:27

Published 1 июня 2022, 16:27

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Депутат Госдумы заявил, что Россия почти перестала нести потери в спецоперации

1 июня 2022, 16:27
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что потери вооруженных сил России в военной операции на Украине значительно снизились.

Причиной этого парламентарий назвал изменение тактики ведения военных действий. С его слов, потери имеются, однако не столь большие, как в марте этого года.

Также Картаполов отметил, что в начале специальной операции российские военные практически не применяли оружие. Тактика изменилась после обнародования доказательств пыток над российскими военнопленными, их убийств. Теперь военные руководствуются исключительно правилами военной науки, боевыми уставами и руководящими документами.

Напомним, что 29 мая Штаб территориальной обороны ДНР заявил об атаке Вооруженных сил Украины на школу в Донецке.

#Политика#Новости
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