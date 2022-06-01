Для запуска телерадиокомпании в Херсонской области привлекли россиян

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, в Херсонской области не хватает специалистов в сфере телекоммуникаций. Кроме того, по словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, многие херсонцы пока по непонятным причинам бояться работать. Поэтому для запуска местной телерадиокомпании пригласили российских специалистов.