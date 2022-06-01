Для запуска телерадиокомпании в Херсонской области привлекли россиян

Posted 1 июня 2022, 11:36
Published 1 июня 2022, 11:36
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, в Херсонской области не хватает специалистов в сфере телекоммуникаций. Кроме того, по словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, многие херсонцы пока по непонятным причинам бояться работать. Поэтому для запуска местной телерадиокомпании пригласили российских специалистов.
Сейчас проходит обновление базы телерадиокомпании, после чего ее нужно будет ввести в сетку телерадиовещания РФ.