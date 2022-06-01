Победителями губернаторского конкурса в ЕАО стали еще шесть молодежных проектов

По словам организаторов, это был уже пятый по счету конкурс «Измени жизнь к лучшему». Его проводят с 2018 года, и численность призовых мест увеличилась за это время с пяти до двадцати. Эксперты отбирают по трое победителей от каждого района и городского округа. Запланировано также вручение двух дополнительных грантов.