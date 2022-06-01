Победителями губернаторского конкурса в ЕАО стали еще шесть молодежных проектов

В составе жюри работали: зампред правительства ЕАО Мария Костюк, глава Ленинского района Николай Белик, а также представители местных общественных организаций и сопредседатели Ассоциации активных граждан региона, пишет eaomedia.ru.
По словам организаторов, это был уже пятый по счету конкурс «Измени жизнь к лучшему». Его проводят с 2018 года, и численность призовых мест увеличилась за это время с пяти до двадцати. Эксперты отбирают по трое победителей от каждого района и городского округа. Запланировано также вручение двух дополнительных грантов.
Тройка лидеров выглядит так: Константин Ушаков из села Нижнеленинское («Спорт для всех»), Данила Гайнутдинов со станции Ленинск («Мы все одна команда») и Дарья Нагибина из села Бабстово («Кинолето»).
Проект Анастасии Сидоровой, ориентированный на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в райцентре, получил дополнительное призовое место.
Без внимания не остались и проекты других конкурсантов. Николай Белик заявил, что на поддержку можно рассчитывать местной команде КВН. Представители Ассоциации активных граждан выступили, в свою очередь, с инициативой о проведении слета волонтеров в рамках работы ярмарки сельской молодежи ЕАО «АгроМол — Вектор будущего». Мероприятие состоится этим летом в с. Ленинское.
Сотрудница Дома культуры села Бабстово Дарья Нагибина акцентировала внимание на том, что за минувшие два года учреждение заметно преобразилось. Она выразила благодарность губернатору Ростиславу Гольдштейну за открытие большой и современной уличной сцены.
«Теперь мы еще стали победителями конкурса „Измени жизнь к лучшему“. Наш проект „Кинолето“ направлен на организацию кинотеатра под открытым небом для жителей села, — сообщила Нагибина. — У нас есть удобные пуфы, на которых можно сидеть, в рамках проекта мы приобретем недостающее оборудование и будем крутить отечественные киноленты и короткометражки».