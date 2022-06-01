Гражданам ЛНР и ДНР, переехавшим в Ростовскую область или в другие регионы РФ, не нужно менять водительские права, заверили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Так, в ГИБДД уточнили, что беженцам из Донецкой и Луганской Народных республик не нужно будет сдавать экзамены и получать водительские права российского образца. Это касается, в том числе, тех водителей, которые планируют работать в России в сфере грузоперевозок. Украинские водительские удостоверения, таким образом, будут релевантны российским. Напомним, что с 20 мая в Ростове жителям Донецкой и Луганской народных республик стали выдавать российские паспорта по упрощённому порядку. Ранее ГИБДД Ростовской области подготовили памятку, по которой украинские беженцы смогут зарегистрировать свой автомобиль в РФ. Материалы по теме Ребенок из ЛНР в бомбоубежище вел дневник про жизнь под обстрелами В ЛНР педагогов украинского языка переучат на учителей русского