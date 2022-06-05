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Posted 5 июня 2022, 16:57

Published 5 июня 2022, 16:57

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

В понедельник отключат свет на нескольких улицах Таганрога и Ростова

5 июня 2022, 16:57
Поставщики электроэнергии рассказали, на каких улицах Ростова и Таганрога ожидаются отключения электричества в понедельник, 6 июня, графики отключений появились на портале ПАО «Россети Юг» и АО «ДонЭнерго».

Электроснабжающая организация объявила, что в понедельник, 6 июня, в Таганроге в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00 мск без света останутся здания по улицам Солодухина, Восковой, Ленина и Фрунзе, а также жильцы домов на переулках 1-м Бульварном и Ленинском.

В «Донэнерго» сообщили, что в начале рабочей недели без света останутся жители Нахичевани, Северного и центра Ростова. Так плановые отключения ожидаются на 2-й, 4-й и 6-й Линиях, Мурлычёва, Королева, Ульяновской, Донской и Добровольского. Также в понедельник без электроснабжения останутся улицы Песчаная, Писательская с переулками Майкопским и Кумским.

Подробный график отключений электроэнергии на всю рабочую неделю можно изучить по прямой ссылке.

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