В понедельник отключат свет на нескольких улицах Таганрога и Ростова

Posted 5 июня 2022, 16:57
Published 5 июня 2022, 16:57
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
Электроснабжающая организация объявила, что в понедельник, 6 июня, в Таганроге в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00 мск без света останутся здания по улицам Солодухина, Восковой, Ленина и Фрунзе, а также жильцы домов на переулках 1-м Бульварном и Ленинском.
В «Донэнерго» сообщили, что в начале рабочей недели без света останутся жители Нахичевани, Северного и центра Ростова. Так плановые отключения ожидаются на 2-й, 4-й и 6-й Линиях, Мурлычёва, Королева, Ульяновской, Донской и Добровольского. Также в понедельник без электроснабжения останутся улицы Песчаная, Писательская с переулками Майкопским и Кумским.
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