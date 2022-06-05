В понедельник отключат свет на нескольких улицах Таганрога и Ростова

В «Донэнерго» сообщили, что в начале рабочей недели без света останутся жители Нахичевани, Северного и центра Ростова. Так плановые отключения ожидаются на 2-й, 4-й и 6-й Линиях, Мурлычёва, Королева, Ульяновской, Донской и Добровольского. Также в понедельник без электроснабжения останутся улицы Песчаная, Писательская с переулками Майкопским и Кумским.