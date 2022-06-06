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Posted 6 июня 2022,, 13:26

Published 6 июня 2022,, 13:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Диетолог рассказала, как лучше утолить жажду

6 июня 2022, 13:26
По словам диетолога Елены Соломатиной, лучшее средство, позволяющее утолить жажду, - столовая, а не минеральная вода. Поскольку в газированных напитках содержится большое количество сахара. Что приводит к еще большей жажде.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на диетолога, лучший напиток для утоления жажды - обычная столовая вода, где умеренное количество минералов. А сахар лишь увеличивает жажду. Человек и не напьется, и на его организм будет оказываться вредное воздействие. Поэтому сладкий напиток с газом - не лучший способ утолить жажду.

По ее мнению, даже здоровый человек должен воздержаться от злоупотребления сладкими напитками, поскольку от воздействия газов происходит раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, а сахар всасывается намного быстрее.

#Общество#Новости
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