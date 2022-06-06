Диетолог рассказала, как лучше утолить жажду

Posted 6 июня 2022,, 13:26
Published 6 июня 2022,, 13:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на диетолога, лучший напиток для утоления жажды - обычная столовая вода, где умеренное количество минералов. А сахар лишь увеличивает жажду. Человек и не напьется, и на его организм будет оказываться вредное воздействие. Поэтому сладкий напиток с газом - не лучший способ утолить жажду.
По ее мнению, даже здоровый человек должен воздержаться от злоупотребления сладкими напитками, поскольку от воздействия газов происходит раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, а сахар всасывается намного быстрее.