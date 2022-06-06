Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более пятисот спикеров

Отдельный цикл обсуждений в рамках ПМЭФ будет посвящен новым реалиям для зарубежных инвесторов в России, поскольку ситуация на мировых рынках, геополитические условия, а также информационное поле оказывают сильнейшее давление на зарубежные компании, ведущие свой бизнес в РФ. В ходе этой сессии будет рассмотрена необходимость налаживания открытого дружественного диалога, а также поиск доступных путей взаимодействия и сотрудничества. При этом одна сессия будет посвящена Шанхайской организации сотрудничества.