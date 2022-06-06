Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более пятисот спикеров

Posted 6 июня 2022, 13:56
Published 6 июня 2022, 13:56
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
Ожидается, что кроме представителей Правительства РФ, бизнеса и Банка России, выступят эксперты из ОАЭ, Турции, Канады, США, Франции, Китая, Венесуэлы, Египта, Италии, Индии, а также Кубы. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум служит инструментом коммуникации между властью и обществом, определяющим происходящие в стране преобразования с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических тенденций. “На ПМЭФ традиционно прорабатываются механизмы стратегического развития государства в сотрудничестве со всеми институтами развития, субъектами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ, а также молодежными организациями”, – добавил Кобяков.
В ходе заседания, посвященного мировому рынку газа и его ближайшим перспективам, запланированы выступления вице-премьера Правительства РФ Александра Новака, а также председателя правления ПАО “Газпром” Алексея Миллера. О всеобъемлющих вызовах в области продовольственной безопасности будут говорить вице-премьер Виктория Абрамченко и президент Российской ассоциаций производителей удобрений Андрей Гурьев.
На тему энергобаланса предстоят выступления генерального секретаря форума стран – экспортеров газа Мохамеда Хамела, председателя правления ПАО “Газпром нефть” Александра Дюкова, гендиректора “Росатома” Алексея Лихачева, а также председателя правления ПАО “НОВАТЭК” Леонида Михельсона.
Отдельный цикл обсуждений в рамках ПМЭФ будет посвящен новым реалиям для зарубежных инвесторов в России, поскольку ситуация на мировых рынках, геополитические условия, а также информационное поле оказывают сильнейшее давление на зарубежные компании, ведущие свой бизнес в РФ. В ходе этой сессии будет рассмотрена необходимость налаживания открытого дружественного диалога, а также поиск доступных путей взаимодействия и сотрудничества. При этом одна сессия будет посвящена Шанхайской организации сотрудничества.
Представители центральных банков Турции и Венесуэлы на Петербургском международном экономическом форуме обсудят с российской стороной сотрудничество в сфере платежных систем.
По ходу форума также запланирована сессия Международного дискуссионного клуба “Валдай”, где подвергнутся обсуждению особенности современной политэкономии в условиях кризиса мирового устройства.
Напомним, 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня 2022 года в КВЦ “Экспофорум”. Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI.