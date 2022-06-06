В Ростове закончили ремонт девяти дорог в Рабочем городке

Posted 6 июня 2022, 16:19
Published 6 июня 2022, 16:19
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что дорожные рабочие завершили ремонт на девяти улицах на территории Рабочего городка. Речь идет об улицах Фрунзе, Целиноградской, Стадионной, Шеболдаева, Футбольной и переулка Дальнего, расположенных в Октябрьском районе города, а также улицах Щедрина, Вересаева, Сурикова и Щаденко, находящихся в Пролетарском районе Ростова. В ходе работ произвели замену покрытия проезжей части, а также пешеходной зоны — тротуаров.
Теперь на очереди ремонт еще шести объектов, а именно улиц Мадояна, Муравьева, Коммунаров и 50-летия Ростсельмаша, а также Рабочей площади и переулка Автомобильного.
Ранее горожане пожаловались на разбитые дороги на Жмайлова, а сити-менеджер пообещал, что власти приведут в порядок несколько грунтовых дорог на территории Ростова-на-Дону.
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