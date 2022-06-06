В Ростове закончили ремонт девяти дорог в Рабочем городке

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что дорожные рабочие завершили ремонт на девяти улицах на территории Рабочего городка. Речь идет об улицах Фрунзе, Целиноградской, Стадионной, Шеболдаева, Футбольной и переулка Дальнего, расположенных в Октябрьском районе города, а также улицах Щедрина, Вересаева, Сурикова и Щаденко, находящихся в Пролетарском районе Ростова. В ходе работ произвели замену покрытия проезжей части, а также пешеходной зоны — тротуаров.