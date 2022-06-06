«Вересаево»: 11-й литер открыт для новоселов

В обоих предусмотрены ясельные группы, куда принимают детей с 2 месяцев. Так что жители 11 литера имеют большое преимущество - всего за несколько минут отвести ребенка в садик или школу, что значительно сэкономит время. Новая просторная аллея рядом с домом уже успела стать местом притяжения жителей экорайона: здесь имеются зоны барбекю, площадка для воркаута, детские игровые пространства, места уединенного отдыха (с гамаками и удобными скамейками). Во дворе 11 литера есть занимательная детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием, а также спортивная площадка для групповых видов спорта.