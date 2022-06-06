«Вересаево»: 11-й литер открыт для новоселов

Posted 6 июня 2022, 08:37
Published 6 июня 2022, 08:37
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
В обоих предусмотрены ясельные группы, куда принимают детей с 2 месяцев. Так что жители 11 литера имеют большое преимущество - всего за несколько минут отвести ребенка в садик или школу, что значительно сэкономит время. Новая просторная аллея рядом с домом уже успела стать местом притяжения жителей экорайона: здесь имеются зоны барбекю, площадка для воркаута, детские игровые пространства, места уединенного отдыха (с гамаками и удобными скамейками). Во дворе 11 литера есть занимательная детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием, а также спортивная площадка для групповых видов спорта.
Для владельцев машин во дворе 11 литера оборудован по всем правилам подземный паркинг. Собственное место с гарантией безопасности обеспечено каждому владельцу квартиры. Доступ на парковку осуществляется с помощью специальных пультов.
В квартирах выполнена качественная чистовая отделка. Все грязные работы - стяжку пола и штукатурку стен – застройщик взял на себя. Установлены выключатели, розетки, плита и котел. Новоселам осталось сделать ремонт «под себя» и можно переезжать.
«Вересаево, по мнению ростовчан, один из самых привлекательных микрорайонов. Здесь уже введены в эксплуатацию 18 домов, зеленые прогулочные аллеи, большой фонтан, спортивные площадки, детский сад, школа, различные уголки для отдыха. Здесь есть всё для комфортной жизни.