«Никогда такого не было»: ростовчан удивило увольнение полковника Кардашяна

Во вторник, 7 июня, стало известно об увольнении командира Донского отдельного батальона ДПС № 1 Андрея Кардашяна. Хотя официальной причиной стало нарушение условий контракта, многие связывают это с волной обысков и коррупционного скандала, последовавшего за жалобой Александра Ходаковского.