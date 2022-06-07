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«Никогда такого не было»: ростовчан удивило увольнение полковника Кардашяна

7 июня 18:11
Фото: скриншот видео
Андрей Кардашян
Ростовчане назвали справедливым увольнение полковника батальона ДПС № 1 Андрея Кардашяна, связанного со скандалом о взятках, комментарии появились в соцсетях.

Во вторник, 7 июня, стало известно об увольнении командира Донского отдельного батальона ДПС № 1 Андрея Кардашяна. Хотя официальной причиной стало нарушение условий контракта, многие связывают это с волной обысков и коррупционного скандала, последовавшего за жалобой Александра Ходаковского.

Произошедшее вызвало одобрение у общественности, заметившей, что в последнее время борьба с коррупцией проходит намного эффективнее.

«Что происходит? Столько голов, как в этом году, никогда ещё не слетало!», — удивились ростовчане.

«Никогда такого не было», — поддержали другие комментаторы.

«А подельники его работать продолжают», — расстроились другие жители, заметив, что не впервые слышат о вымогательствах на постах ДПС в Ростовской области.

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