«Никогда такого не было»: ростовчан удивило увольнение полковника Кардашяна

Во вторник, 7 июня, стало известно об увольнении командира Донского отдельного батальона ДПС № 1 Андрея Кардашяна. Хотя официальной причиной стало нарушение условий контракта, многие связывают это с волной обысков и коррупционного скандала, последовавшего за жалобой Александра Ходаковского.
Произошедшее вызвало одобрение у общественности, заметившей, что в последнее время борьба с коррупцией проходит намного эффективнее.
«Что происходит? Столько голов, как в этом году, никогда ещё не слетало!», — удивились ростовчане.
«Никогда такого не было», — поддержали другие комментаторы.
«А подельники его работать продолжают», — расстроились другие жители, заметив, что не впервые слышат о вымогательствах на постах ДПС в Ростовской области.