В Ростове с 8 по 10 июня ожидаются массовые отключения электричества

Posted 8 июня 2022, 06:55
Published 8 июня 2022, 06:55
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
В Ростове-на-Дону из-за планового технического обслуживания ожидаются крупные отключения электроснабжения, которые оставят без электричества десятки улиц.
Так в течение рабочего дня со среды, 8 июня, отключат свет на улицах Мичуринской, Одесской, Мадояна, Еременко, Станиславского, а также переулка Грибоедовского. Также горожан предупредили, что с 6 по 10 июня ожидаются отключения электричества по улицам Песчаной, КИМа, Писательской, а также переулков Гродненского, Майкопского и Кумского.
Уже в четверг, 9 июня, без света останутся жители улиц Байкальской, Гранатовой, Еременко, Западной, Линейной, а также Доватора и Лобачевского.
В конце рабочей недели 10 июня плановые отключения электроэнергии запланированы на улицах Всесоюзной, Набережной, Циолковского, Большой Садовой, Чехова, Станиславского, а также в переулках Богачева и Флотском.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]