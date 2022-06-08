В Ростове с 8 по 10 июня ожидаются массовые отключения электричества

Так в течение рабочего дня со среды, 8 июня, отключат свет на улицах Мичуринской, Одесской, Мадояна, Еременко, Станиславского, а также переулка Грибоедовского. Также горожан предупредили, что с 6 по 10 июня ожидаются отключения электричества по улицам Песчаной, КИМа, Писательской, а также переулков Гродненского, Майкопского и Кумского.