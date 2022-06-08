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Posted 8 июня 2022, 06:55

Published 8 июня 2022, 06:55

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

В Ростове с 8 по 10 июня ожидаются массовые отключения электричества

8 июня 2022, 06:55
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовых отключениях электроэнергии, которые пройдут в течение рабочей недели, данные появились на портале АО «Донэнерго».

В Ростове-на-Дону из-за планового технического обслуживания ожидаются крупные отключения электроснабжения, которые оставят без электричества десятки улиц.

Так в течение рабочего дня со среды, 8 июня, отключат свет на улицах Мичуринской, Одесской, Мадояна, Еременко, Станиславского, а также переулка Грибоедовского. Также горожан предупредили, что с 6 по 10 июня ожидаются отключения электричества по улицам Песчаной, КИМа, Писательской, а также переулков Гродненского, Майкопского и Кумского.

Уже в четверг, 9 июня, без света останутся жители улиц Байкальской, Гранатовой, Еременко, Западной, Линейной, а также Доватора и Лобачевского.

В конце рабочей недели 10 июня плановые отключения электроэнергии запланированы на улицах Всесоюзной, Набережной, Циолковского, Большой Садовой, Чехова, Станиславского, а также в переулках Богачева и Флотском.

Ранее мэрия Ростова обратилась к прокурорам из-за несвоевременной подачи горячей воды населению.

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