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Posted 10 июня 2022, 08:01

Published 10 июня 2022, 08:01

Modified 11 сентября 2022, 09:29

Updated 11 сентября 2022, 09:29

Жителей Ростовской области с 10 по 12 июня ожидает жара до +36 градусов

Жителей Ростовской области с 10 по 12 июня ожидает жара до +36 градусов

10 июня 2022, 08:01
Фото: 1MI.
В Ростовской области синоптики предсказали, какую погоду стоит ожидать на выходных перед Днем России, об этом сообщили в СК УГМС.

Согласно данным синоптиков с пятницы, 10 июня, по субботу, 11 июня, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода без осадков. К вечеру пятницы ветер усилится, и его скорость вырастет от 5-10 до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, а на севере региона опустится ниже +10 градусов. В то же время днем жители могут не ждать температуру ниже +25 градусов, а в отдельных районах региона ожидается 34-градусная жара.

В воскресенье, 12 июня, в День России станет еще жарче. В течение всего дня скорость ветра будет колебаться от 10 до 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +36 градусов на юге региона. Ночью также станет жарче, и температура возрастет до +21 градуса.

Ранее метеорологи предупреждали, когда в регион вернется сильная жара.

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#Диана Троянская#Общество#Новости
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