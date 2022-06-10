Жителей Ростовской области с 10 по 12 июня ожидает жара до +36 градусов

Согласно данным синоптиков с пятницы, 10 июня, по субботу, 11 июня, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода без осадков. К вечеру пятницы ветер усилится, и его скорость вырастет от 5-10 до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, а на севере региона опустится ниже +10 градусов. В то же время днем жители могут не ждать температуру ниже +25 градусов, а в отдельных районах региона ожидается 34-градусная жара.