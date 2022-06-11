В Ростове на выходных ожидается жара до +34 градусов без осадков

Согласно данным синоптиков уже в субботу, 11 июня, жителей Ростова-на-Дону ожидает жаркая безоблачная погода с температурой воздуха около +32 градусов. Период жары охватит несколько часов с 14.00 до 19.00 мск, после чего температура воздуха начнет снижаться. Осадков в этот день не ожидается, а скорость ветра составит до пяти метров в секунду.
Ночь с субботы на воскресенье, 12 июня, также окажется довольно жаркой. Сообщается, что температура воздуха окажется не ниже +20 градусов, а на следующий день воздух прогреется до +33-34 градусов. Погода окажется такой же ясной и солнечной, а осадков не будет и в воскресенье.
В последний день длинных выходных после Дня России 13 июня есть большая вероятность дождей в ночное время с последующей 31-градусной жарой днем.