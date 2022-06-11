В Ростове на выходных ожидается жара до +34 градусов без осадков

Ночь с субботы на воскресенье, 12 июня, также окажется довольно жаркой. Сообщается, что температура воздуха окажется не ниже +20 градусов, а на следующий день воздух прогреется до +33-34 градусов. Погода окажется такой же ясной и солнечной, а осадков не будет и в воскресенье.