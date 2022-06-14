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Posted 14 июня 2022, 12:58

Published 14 июня 2022, 12:58

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Проживающие в пунктах размещения беженки родили в Ростовской области 50 детей

14 июня 2022, 12:58
В Ростовской области родились 50 детей у женщин, которые проживают в пунктах временного размещения, сообщает Территориальный орган Росздравнадзора.

Это женщины, которые прибыли из ДНР и ЛНР, так как боятся агрессии со стороны Украины. Из-за этого они вынуждены покидать свои дома.

«Качество оказания медпомощи людям из Донбасса находится под контролем. Сотрудники ведомства постоянно посещают пункты размещения», — говорится в публикации.

Отмечается, что особое внимание уделяют беременным женщинам.

Ранее в Ростовской области отыскали пропавшую в апреле беженку из Мариуполя.

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