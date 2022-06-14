rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2022, 14:22

Published 14 июня 2022, 14:22

Modified 18 сентября 2022, 15:16

Updated 18 сентября 2022, 15:16

Стали известны планы Владимира Путина относительно отпуска

Стали известны планы Владимира Путина относительно отпуска

14 июня 2022, 14:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не планирует уходить в отпуск нынешним летом.

По его словам, президент РФ Владимир Путин может отказаться от летнего отдыха из-за непростой политической и экономической обстановки. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Песков также обозначил преимущества сложной экономической ситуации, в которой в последнее время пребывает страна. Он пояснил, что это подталкивает Россию к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика