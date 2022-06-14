Стали известны планы Владимира Путина относительно отпуска

Posted 14 июня 2022, 14:22
Published 14 июня 2022, 14:22
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
По его словам, президент РФ Владимир Путин может отказаться от летнего отдыха из-за непростой политической и экономической обстановки. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Песков также обозначил преимущества сложной экономической ситуации, в которой в последнее время пребывает страна. Он пояснил, что это подталкивает Россию к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами.