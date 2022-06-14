«Центр-инвест» поделится опытом расчета расходов на капремонт

Posted 14 июня 2022, 11:54
Published 14 июня 2022, 11:54
Modified 18 сентября 2022, 15:16
Updated 18 сентября 2022, 15:16
За более чем 12 лет банк «Центр-инвест» выдал 213 кредитов на общую сумму 442 миллиона рублей на капремонты товариществам собственников жилья. На эти средства отремонтированное жилье получили более 20 тыс. москвичей, ростовчан, нижегородцев, ставропольцев и краснодарцев.
В ходе семинара, организованного фондом «Институт экономики города» г. Москвы и Ростовской ассоциацией ТСЖ, замглавы управления по работе с корпоративными клиентами банка Мария Христолюбова заявила, что «Центр-инвест» готов делиться применяемым банком финансовым механизмом кредитования МКД для решения проблем старого жилого фонда.
Отмечается, что подобные кредиты погашаются в основном обязательными ежемесячными взносами членов ТСЖ. Таким образом, жильцы платят сумму, аналогичную отчислениям в Фонд содействия капремонту, и решают вопросы обустройства, не дожидаясь, когда на счету дома будет накоплена необходимая сумма.
Банк «Центр-инвест» работает с 1992 года, и за это время он стал крупнейшим региональным банком юга России, реализующим на практике бизнес-модель устойчивого банкинга. Организация внедряет инновационные продукты и услуги, предлагает честные ставки по кредитам и помогает социально-экономическому развитию регионов присутствия.