«Центр-инвест» поделится опытом расчета расходов на капремонт

Банк «Центр-инвест» работает с 1992 года, и за это время он стал крупнейшим региональным банком юга России, реализующим на практике бизнес-модель устойчивого банкинга. Организация внедряет инновационные продукты и услуги, предлагает честные ставки по кредитам и помогает социально-экономическому развитию регионов присутствия.