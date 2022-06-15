Еще один ребенок утонул в Ростовской области

Posted 15 июня 2022, 08:54
Published 15 июня 2022, 08:54
Modified 11 сентября 2022, 09:31
Updated 11 сентября 2022, 09:31
Происшествие случилось 14 июня на Чеховской набережной. Известно, что 16-летний парень пришел с матерью на пляж «Тополек» и решил искупаться.
Несовершеннолетний пропал из виду, в результате чего его начала искать родственница. А другие отдыхающие обратились в экстренные службы.
«Поиски тела продолжались около трех часов, работы завершились в 13.30 мск», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего с начала купального сезона в регионе утонули четыре человека. Так, погиб 11-летний ребенок в пруду на глазах у друзей.