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Posted 15 июня 2022, 08:54

Published 15 июня 2022, 08:54

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

Еще один ребенок утонул в Ростовской области

Еще один ребенок утонул в Ростовской области

15 июня 2022, 08:54
Фото: 1MI.
В Ростовской области подросток решил искупаться в Таганрогском заливе и утонул, сообщает Donday.

Происшествие случилось 14 июня на Чеховской набережной. Известно, что 16-летний парень пришел с матерью на пляж «Тополек» и решил искупаться.

Несовершеннолетний пропал из виду, в результате чего его начала искать родственница. А другие отдыхающие обратились в экстренные службы.

«Поиски тела продолжались около трех часов, работы завершились в 13.30 мск», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего с начала купального сезона в регионе утонули четыре человека. Так, погиб 11-летний ребенок в пруду на глазах у друзей.

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#Илья Протвинов#Новости
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