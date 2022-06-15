Ростовчанина осудили на 18 лет за руководство из колонии вооруженной бандой

Posted 15 июня 2022, 15:43
Published 15 июня 2022, 15:43
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
В 2019 году Войтихов, отбывая наказание в колонии, сколотил банду. В нее вошли его брат и еще пять человек.
Войтихов руководил группировкой и говорил им нападать на людей, распределяя роли между участниками. Они забирались в чужие дома в поселке Темерницком и Азове.
Нападавшие использовали оружие во время ограбления. Всего они похитили более 1,3 миллиона рублей.
Войтихова приговорили к 18 годам заключения, его брата — к 15 годам. Остальные получили сроки от 9 до 12 лет заключения.