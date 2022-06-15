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Posted 15 июня 2022, 15:43

Published 15 июня 2022, 15:43

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Ростовчанина осудили на 18 лет за руководство из колонии вооруженной бандой

Ростовчанина осудили на 18 лет за руководство из колонии вооруженной бандой

15 июня 2022, 15:43
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону огласили приговор Александру Войтихову, который из тюрьмы руководил бандой, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2019 году Войтихов, отбывая наказание в колонии, сколотил банду. В нее вошли его брат и еще пять человек.

Войтихов руководил группировкой и говорил им нападать на людей, распределяя роли между участниками. Они забирались в чужие дома в поселке Темерницком и Азове.

Нападавшие использовали оружие во время ограбления. Всего они похитили более 1,3 миллиона рублей.

Войтихова приговорили к 18 годам заключения, его брата — к 15 годам. Остальные получили сроки от 9 до 12 лет заключения.

Ранее в Ростове грабители-неудачники не смогли разбить витрину и ограбить ломбард.

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