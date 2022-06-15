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Posted 15 июня 2022, 15:37

Published 15 июня 2022, 15:37

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

В ГД отметили целесообразность сохранения в ДНР смертной казни

В ГД отметили целесообразность сохранения в ДНР смертной казни

15 июня 2022, 15:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что ныне существующую в Донецкой Народной Республике (ДНР) норму смертной казни необходимо сохранить, особенно — в военное время.

По его словам, приверженцы киевской власти регулярно совершают преступные действия в отношении мирных граждан. В частности, они стреляют по жилым домам и госучреждениям — лечебницам, школам и детским садам, в результате чего гибнут и получают ранения люди, в том числе старики и дети, которые не могут выбраться из зоны обстрела в силу своего беспомощного состояния. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал парламентария.

Володин подчеркнул, что украинские боевики должны понимать, к чему могут привести их действия, и ответственность за преступления против мирного населения должна быть самой суровой.

«Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — резюмировал он.

#Политика#Новости
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