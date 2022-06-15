В ГД отметили целесообразность сохранения в ДНР смертной казни

Posted 15 июня 2022, 15:37
Published 15 июня 2022, 15:37
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
По его словам, приверженцы киевской власти регулярно совершают преступные действия в отношении мирных граждан. В частности, они стреляют по жилым домам и госучреждениям — лечебницам, школам и детским садам, в результате чего гибнут и получают ранения люди, в том числе старики и дети, которые не могут выбраться из зоны обстрела в силу своего беспомощного состояния. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал парламентария.
Володин подчеркнул, что украинские боевики должны понимать, к чему могут привести их действия, и ответственность за преступления против мирного населения должна быть самой суровой.
«Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — резюмировал он.