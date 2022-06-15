В ГД отметили целесообразность сохранения в ДНР смертной казни

По его словам, приверженцы киевской власти регулярно совершают преступные действия в отношении мирных граждан. В частности, они стреляют по жилым домам и госучреждениям — лечебницам, школам и детским садам, в результате чего гибнут и получают ранения люди, в том числе старики и дети, которые не могут выбраться из зоны обстрела в силу своего беспомощного состояния. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал парламентария.