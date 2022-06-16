Новый маршрут троллейбуса с автономным ходом запустят в Ростове

Глава администрации Ростова рассказал, что к настоящему моменту для возвращения троллейбусов на улицы города провели работы по ремонту контактных сетей, ведущих к ЗЖМ, Каменке и Сельмашу. Также были закуплены 20 троллейбусов марки «Горожанин», позволяющие транспорту двигаться и без подключения к контактной сети, и восстановлены маршруты № 7 и 14.