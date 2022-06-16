Новый маршрут троллейбуса с автономным ходом запустят в Ростове

Posted 16 июня 2022, 13:32
Published 16 июня 2022, 13:32
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Глава администрации Ростова рассказал, что к настоящему моменту для возвращения троллейбусов на улицы города провели работы по ремонту контактных сетей, ведущих к ЗЖМ, Каменке и Сельмашу. Также были закуплены 20 троллейбусов марки «Горожанин», позволяющие транспорту двигаться и без подключения к контактной сети, и восстановлены маршруты № 7 и 14.
Сити-менеджер рассказал, что в текущем году запланировано провести ремонт контактных сетей, соединяющих улицу Таганрогскую со Стройгородком, чтобы обеспечить движение маршрута № 17.
После того, как освободиться часть троллейбусов с автономным ходом, власти собираются открыть новый маршрут по одному из наиболее востребованных пассажирами направлений.
Напомним, ранее перевозчик ответил на жалобы своего персонала и обеспечил водителям троллейбусов посещение уборных на Привокзальной площади Ростова.
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