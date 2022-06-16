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Posted 16 июня 2022, 13:32

Published 16 июня 2022, 13:32

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Новый маршрут троллейбуса с автономным ходом запустят в Ростове

16 июня 2022, 13:32
В Ростове собираются организовать новый маршрут с троллейбусами, обладающими увеличенным автономным ходом, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова рассказал, что к настоящему моменту для возвращения троллейбусов на улицы города провели работы по ремонту контактных сетей, ведущих к ЗЖМ, Каменке и Сельмашу. Также были закуплены 20 троллейбусов марки «Горожанин», позволяющие транспорту двигаться и без подключения к контактной сети, и восстановлены маршруты № 7 и 14.

Сити-менеджер рассказал, что в текущем году запланировано провести ремонт контактных сетей, соединяющих улицу Таганрогскую со Стройгородком, чтобы обеспечить движение маршрута № 17.

После того, как освободиться часть троллейбусов с автономным ходом, власти собираются открыть новый маршрут по одному из наиболее востребованных пассажирами направлений.

Напомним, ранее перевозчик ответил на жалобы своего персонала и обеспечил водителям троллейбусов посещение уборных на Привокзальной площади Ростова.

#Общество#Новости
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