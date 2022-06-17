Минеева: Количество предложений для улучшения бизнес-климата в Москве выросло на 20%

За это время она смогла с нуля выстроить инфраструктуру по защите бизнеса, а также привлечь на общественных началах более 500 бизнесменов, экспертов, адвокатов. Кроме того, ее силами создано 24 общественных приемных по всей территории Москвы, а также впервые в России создана уникальная взаимосвязанная система общественных структур бизнеса — экосистема уполномоченного.