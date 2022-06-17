Минеева: Количество предложений для улучшения бизнес-климата в Москве выросло на 20%

Posted 17 июня 2022, 18:25
Published 17 июня 2022, 18:25
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
По словам Минеевой, к ней часто поступают обращения от инвесторов, консалтинговых компаний с просьбами о предоставлении им дополнительных мер поддержки для создания благоприятной обстановки, позволяющей заниматься инвестированием экономики города. Об этом пишет ТАСС.
«С конца февраля число таких предложений выросло примерно на 20%», — добавила правозащитница.
Кроме того, она отметила: такая динамика объясняется наличием освободившихся ниш после ухода из России многих зарубежных предприятий.
«Невзирая на гранты в 100 млн рублей и льготные условия аренды земли за 1 рубль, а также офсетные контракты, многие инвесторы говорят: «Все потом, пусть государство скажет, куда мы должны вложить и как там будет обеспечен спрос», — подчеркнула столичный бизнес-омбудсмен.
В качестве примера она назвала иностранных инвесторов из Турции, Индии и Египта, которые заявляют о своей заинтересованности в решении подобных вопросов.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. В ПМЭФ принимают участие более 500 спикеров и представители 127 стран мира. Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности». В программе мероприятия — форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ.Юниор» и SPIEF Sport Week.
Татьяна Минеева работает в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве в столичном правительстве с 2019 года.
За это время она смогла с нуля выстроить инфраструктуру по защите бизнеса, а также привлечь на общественных началах более 500 бизнесменов, экспертов, адвокатов. Кроме того, ее силами создано 24 общественных приемных по всей территории Москвы, а также впервые в России создана уникальная взаимосвязанная система общественных структур бизнеса — экосистема уполномоченного.
По итогам 2020 года правозащитнице удалось добиться более 140 побед в восстановлении нарушенных прав представителей бизнес-сообществ. Ею реализовано более 77 законодательных инициатив, касающихся мер поддержки бизнеса в связи с коронавирусной пандемией, а также 13 системных законодательных инициатив. Минеева также вошла в список победителей конкурса «Лидеры России. Политика-2020».