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Posted 17 июня 2022, 18:25

Published 17 июня 2022, 18:25

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

Минеева: Количество предложений для улучшения бизнес-климата в Москве выросло на 20%

17 июня 2022, 18:25
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что число предложений от инвесторов, в том числе и иностранных, по вопросам улучшения условий делового климата при реализации новых проектов в столице, выросло на 20%.

По словам Минеевой, к ней часто поступают обращения от инвесторов, консалтинговых компаний с просьбами о предоставлении им дополнительных мер поддержки для создания благоприятной обстановки, позволяющей заниматься инвестированием экономики города. Об этом пишет ТАСС.

«С конца февраля число таких предложений выросло примерно на 20%», — добавила правозащитница.

Кроме того, она отметила: такая динамика объясняется наличием освободившихся ниш после ухода из России многих зарубежных предприятий.

«Невзирая на гранты в 100 млн рублей и льготные условия аренды земли за 1 рубль, а также офсетные контракты, многие инвесторы говорят: «Все потом, пусть государство скажет, куда мы должны вложить и как там будет обеспечен спрос», — подчеркнула столичный бизнес-омбудсмен.

В качестве примера она назвала иностранных инвесторов из Турции, Индии и Египта, которые заявляют о своей заинтересованности в решении подобных вопросов.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. В ПМЭФ принимают участие более 500 спикеров и представители 127 стран мира. Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности». В программе мероприятия — форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ.Юниор» и SPIEF Sport Week.

Татьяна Минеева работает в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве в столичном правительстве с 2019 года.

За это время она смогла с нуля выстроить инфраструктуру по защите бизнеса, а также привлечь на общественных началах более 500 бизнесменов, экспертов, адвокатов. Кроме того, ее силами создано 24 общественных приемных по всей территории Москвы, а также впервые в России создана уникальная взаимосвязанная система общественных структур бизнеса — экосистема уполномоченного.

По итогам 2020 года правозащитнице удалось добиться более 140 побед в восстановлении нарушенных прав представителей бизнес-сообществ. Ею реализовано более 77 законодательных инициатив, касающихся мер поддержки бизнеса в связи с коронавирусной пандемией, а также 13 системных законодательных инициатив. Минеева также вошла в список победителей конкурса «Лидеры России. Политика-2020».

#Политика#Новости
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