В Ростовской области казаки организуют акцию борьбы с коноплей

Posted 17 июня 2022,, 12:06
Published 17 июня 2022,, 12:06
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Акция проводится в рамках «Единого дня борьбы с дикорастущей коноплей», передает «КП-Ростов». Такие акции проводятся регулярно с 2018 года.
Мероприятие поддерживают муниципалитеты области и правоохранители. Борьба с дурман-травой проводится в 4 этапа — каждый месяц с июня по сентябрь.
Каждый раз на борьбу с наркосодержащим растением выходят около 350 казаков в 55 муниципалитетах региона. Сначала они скашивают кусты, пересчитывают их, а потом сжигают или измельчают триммером. Остатки закапывают в землю. Представители казачества входят в составы комиссий по борьбе с наркотиками в муниципалитетах региона. Это способствует укреплению взаимодействия казачества с участниками и организаторами антинаркотической деятельности.