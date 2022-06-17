В Ростовской области казаки организуют акцию борьбы с коноплей

Каждый раз на борьбу с наркосодержащим растением выходят около 350 казаков в 55 муниципалитетах региона. Сначала они скашивают кусты, пересчитывают их, а потом сжигают или измельчают триммером. Остатки закапывают в землю. Представители казачества входят в составы комиссий по борьбе с наркотиками в муниципалитетах региона. Это способствует укреплению взаимодействия казачества с участниками и организаторами антинаркотической деятельности.