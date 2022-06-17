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Posted 17 июня 2022,, 12:06

Published 17 июня 2022,, 12:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области казаки организуют акцию борьбы с коноплей

17 июня 2022, 12:06
Донское казачество планирует уничтожить коноплю, которая растет на разных участках Ростовской области. Растение содержит наркотические вещества.

Акция проводится в рамках «Единого дня борьбы с дикорастущей коноплей», передает «КП-Ростов». Такие акции проводятся регулярно с 2018 года.

Мероприятие поддерживают муниципалитеты области и правоохранители. Борьба с дурман-травой проводится в 4 этапа — каждый месяц с июня по сентябрь.

Каждый раз на борьбу с наркосодержащим растением выходят около 350 казаков в 55 муниципалитетах региона. Сначала они скашивают кусты, пересчитывают их, а потом сжигают или измельчают триммером. Остатки закапывают в землю. Представители казачества входят в составы комиссий по борьбе с наркотиками в муниципалитетах региона. Это способствует укреплению взаимодействия казачества с участниками и организаторами антинаркотической деятельности.

#Общество#Новости
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