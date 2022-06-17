Зоопсихолог объяснила, что вынудило мейн-кунов начать есть труп хозяйки в Батайске

Posted 17 июня 2022, 09:10
Published 17 июня 2022, 09:10
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
Двадцать мэйн-кунов из Батайска питались телом своей хозяйки две недели. Квартиру с обглоданным трупом вскрыли 15 июня.
«Данный случай сродни экстремальному, когда животное с голоду просто вынуждено было как-то выживать , иного выбора у них просто не было», – комментирует ситуацию эксперт.
Елена добавляет, что на счет поедания людей котами проводилось исследование на так называемой «трупной ферме», где ставят эксперименты для криминалистов и врачей.
«Результаты показали, что при экстремальных условиях кошки чаще всего начнут поедать мягкие ткани, такие как нос , губы , конечности , которые проще разгрызть», – уточняет зоопсихолог.
Эксперт рассказывает, что смерть хозяев почти всегда повергает питомцев в депрессию.
«А предотвратить такую трагедию можно лишь тем, что одинокому человеку надо обязательно иметь хотя бы друга, с которым хотя бы раз в неделю совершать «контрольный звонок» и сообщать что с тобой все хорошо», – советует спикер.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки.
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