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Posted 17 июня 2022, 09:10

Published 17 июня 2022, 09:10

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Зоопсихолог объяснила, что вынудило мейн-кунов начать есть труп хозяйки в Батайске

17 июня 2022, 09:10
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Эксклюзив
Организм кошек не способен к поеданию падали, трупами людей они питаются только в крайних случаях, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоопсихолог Елена Клюсовец.

Двадцать мэйн-кунов из Батайска питались телом своей хозяйки две недели. Квартиру с обглоданным трупом вскрыли 15 июня.

«Данный случай сродни экстремальному, когда животное с голоду просто вынуждено было как-то выживать , иного выбора у них просто не было», – комментирует ситуацию эксперт.

Елена добавляет, что на счет поедания людей котами проводилось исследование на так называемой «трупной ферме», где ставят эксперименты для криминалистов и врачей.

«Результаты показали, что при экстремальных условиях кошки чаще всего начнут поедать мягкие ткани, такие как нос , губы , конечности , которые проще разгрызть», – уточняет зоопсихолог.

Эксперт рассказывает, что смерть хозяев почти всегда повергает питомцев в депрессию.

«А предотвратить такую трагедию можно лишь тем, что одинокому человеку надо обязательно иметь хотя бы друга, с которым хотя бы раз в неделю совершать «контрольный звонок» и сообщать что с тобой все хорошо», – советует спикер.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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