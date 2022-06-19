Ростовский зоопарк может вернуться в Евроазиатскую ассоциацию в ближайшее время

Напомним, что из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов ростовский зоопарк исключили в 2020 году за передачу слоненка в цирк.
«Я думаю, что в ближайшее время нас восстановят. Потому что на самом деле все проверки, которые прошли показали, что мы ничего не нарушили. Обмениваться животными мы могли и так», – говорит директор ростовского зоопарка.
Евроазиатская ассоциация зоопарков, по словам Александра Жадобина – это просто группа по интересам.
«Контакт с другими зоопарками идет напрямую, через Ассоциацию обмена нет», – заключает директор зоопарка.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в ростовском зоопарке прокомментировали возможность принять животных из Мариуполя.