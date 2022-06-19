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Ростовский зоопарк может вернуться в Евроазиатскую ассоциацию в ближайшее время

19 июня 08:16
Фото: RostovGazeta
Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов показывает, что готова вернуть членство ростовскому зоопарку, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал директор зоопарка Александр Жадобин.

Напомним, что из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов ростовский зоопарк исключили в 2020 году за передачу слоненка в цирк.

«Я думаю, что в ближайшее время нас восстановят. Потому что на самом деле все проверки, которые прошли показали, что мы ничего не нарушили. Обмениваться животными мы могли и так», – говорит директор ростовского зоопарка.

Евроазиатская ассоциация зоопарков, по словам Александра Жадобина – это просто группа по интересам.

«Контакт с другими зоопарками идет напрямую, через Ассоциацию обмена нет», – заключает директор зоопарка.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в ростовском зоопарке прокомментировали возможность принять животных из Мариуполя.

#Новости#Политика
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