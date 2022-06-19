В Крыму ликвидируют автосервис после отказа помочь российским военным

Все началось с распространенного видео, в котором говорилось, что в сервисе отказались обслуживать машину с символикой Z. В ролике было сделано заявление, что «военным не помогают».
Через некоторое время владелец техстанции назвал это недоразумением. По его словам, они не занимаются обслуживанием грузовых автомобилей.
Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал изданию, что в этом вопросе поставили точку. По его словам, проверка показала, что сервис открыли незаконно.
«Владелец должен его снести за две недели, иначе начнется судебное разбирательство», — уточнил спикер парламента.