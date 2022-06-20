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Базовый перевозчик ростовского Платова хочет приобрести Airbus A220 после 2023 года

20 июня 14:58
Фото: vk.com/rostovnadonu
Базовый перевозчик аэропорта Платов в Ростове собирается закупить Airbus A220 после 2023 года, подробностями поделился телеканал «Дон-ТР».

Член совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павел Удод поделился планами организации возобновить покупку самолетов Airbus A220 в недалеком будущем. Эти воздушные суда войдут в состав парка судов Платов.

Удод объяснил, что ресурсы, вложенные в соглашение с компанией Airbus, сохранились. И в будущем при наличии благоприятных условий «Азимут» будет готов возобновить сотрудничество.

«Но это, конечно, не период следующего года. Мы будем смотреть в более далекие перспективы», — рассказал Павел Удод в интервью телеканалу, добавив, что сейчас перевозчик ориентируется на закупку отечественной техники.

Он добавил, что сейчас организация подписала договор с Минпромторгом, который позволит закупать для Платова по три самолета Sukhoi Superjet ежегодно. В настоящий момент в Платове есть 15 таких самолетов, к концу года их будет 17, а дальше и вплоть до 2030 года парк будет пополняться на три самолета. По завершению соглашения Платов получит 38 самолетов Sukhoi Superjet.

Ранее стало известно, что в Платове построят ангарный комплекс для ремонта самолетов.

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