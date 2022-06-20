Базовый перевозчик ростовского Платова хочет приобрести Airbus A220 после 2023 года

Он добавил, что сейчас организация подписала договор с Минпромторгом, который позволит закупать для Платова по три самолета Sukhoi Superjet ежегодно. В настоящий момент в Платове есть 15 таких самолетов, к концу года их будет 17, а дальше и вплоть до 2030 года парк будет пополняться на три самолета. По завершению соглашения Платов получит 38 самолетов Sukhoi Superjet.