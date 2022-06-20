Базовый перевозчик ростовского Платова хочет приобрести Airbus A220 после 2023 года

Член совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павел Удод поделился планами организации возобновить покупку самолетов Airbus A220 в недалеком будущем. Эти воздушные суда войдут в состав парка судов Платов.
Удод объяснил, что ресурсы, вложенные в соглашение с компанией Airbus, сохранились. И в будущем при наличии благоприятных условий «Азимут» будет готов возобновить сотрудничество.
«Но это, конечно, не период следующего года. Мы будем смотреть в более далекие перспективы», — рассказал Павел Удод в интервью телеканалу, добавив, что сейчас перевозчик ориентируется на закупку отечественной техники.
Он добавил, что сейчас организация подписала договор с Минпромторгом, который позволит закупать для Платова по три самолета Sukhoi Superjet ежегодно. В настоящий момент в Платове есть 15 таких самолетов, к концу года их будет 17, а дальше и вплоть до 2030 года парк будет пополняться на три самолета. По завершению соглашения Платов получит 38 самолетов Sukhoi Superjet.