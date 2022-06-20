rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 1 тыс жителей Ростовской области переселили из аварийного жилья

20 июня 12:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области с начала года из аварийного жилого фонда переселили 1013 человек, сообщили в правительстве региона.

Уменьшение непригодного для проживания жилищного фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В том числе это касается шахтерских территорий.

В этом году для этих территорий предусмотрели 2,1 миллиарда рублей, что позволит расселить 952 семьи. Это касается Донецка, Шахт, Новошахтинска и Белокалитвинского района.

Тем, кто проживает в муниципальном жилье, власти покупают помещения в строящихся зданиях или на вторичном рынке. Владельцам квартир выплачивают компенсации.

Так, уже расселили один из домов в Шахтах на улице Папанина, 2, который построили еще в 1917 году. Всего здесь 19 жилых помещений, освободили из которых 15.

Людям перевели компенсации и они переселились в комфортное жилье. В муниципальных квартирах остаются две семьи, они осенью должны переехать в дом на улице Калинина, который находится в стадии строительства. К тому моменту его планируют сдать.

Замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев рассказал, что реализация нацпроекта стартовала с 2019 года. За это время переселили 5,8 тысячи человек, ликвидировали 108 тысяч квадратных метров жилья.

"Все запланированные мероприятия в рамках программы выполнены более чем на 70%. Работы по расселению аварийного фонда в области будут продолжены в дальнейшем", - уточнил замминистра.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00