Более 1 тыс жителей Ростовской области переселили из аварийного жилья

Уменьшение непригодного для проживания жилищного фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В том числе это касается шахтерских территорий.
В этом году для этих территорий предусмотрели 2,1 миллиарда рублей, что позволит расселить 952 семьи. Это касается Донецка, Шахт, Новошахтинска и Белокалитвинского района.
Тем, кто проживает в муниципальном жилье, власти покупают помещения в строящихся зданиях или на вторичном рынке. Владельцам квартир выплачивают компенсации.
Так, уже расселили один из домов в Шахтах на улице Папанина, 2, который построили еще в 1917 году. Всего здесь 19 жилых помещений, освободили из которых 15.
Людям перевели компенсации и они переселились в комфортное жилье. В муниципальных квартирах остаются две семьи, они осенью должны переехать в дом на улице Калинина, который находится в стадии строительства. К тому моменту его планируют сдать.
Замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев рассказал, что реализация нацпроекта стартовала с 2019 года. За это время переселили 5,8 тысячи человек, ликвидировали 108 тысяч квадратных метров жилья.
"Все запланированные мероприятия в рамках программы выполнены более чем на 70%. Работы по расселению аварийного фонда в области будут продолжены в дальнейшем", - уточнил замминистра.