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Мэрия Ростова купила здание за 198 миллионов рублей для музея подарков

20 июня 15:06
Фото: rostov-gorod ru
Администрация Ростова объяснила покупку здания за 197,7 миллиона рублей необходимостью переезда некоторых департаментов и размещения подарков властям, об этом сообщил портал Donnews.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объяснил покупку здания в центре города необходимостью складировать подарки, экспонаты, а также перевода части сотрудников различных департаментов.

Напомним, в понедельник, 20 июня, стало известно, что мэрия приобрела здание в Думском проезде за 197,7 миллиона рублей, что почти на 170% выше суммы предыдущей сделки.

И сейчас глава администрации объяснил, что покупку совершили из-за того, что властям города стало не хватать собственных площадей. Алексей Логвиненко отметил, что сам настаивал на покупке, и теперь, поскольку здание вошло в состав муниципальной собственности, администрация сможет перевести к зданию Думы часть департаментов и управлений. Эти меры позволят городу экономить на аренде.

«Кроме того, в этом здании мы хотим разместить музей администрации Ростова. У нас за годы скопилось много подарков, картин и прочих экспонатов», — цитирует сити-менеджера издание.

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