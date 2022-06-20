На ПМЭФ-2022 побывали более 14 тысяч участников из 130 государств

По мнению советника российского президента, ответсека организационного комитета форума Антона Кобякова, на данный момент такое событие можно считать смысловым, информационным центром, который объективно отражает срез развития российской экономики и ее технологической составляющей. ПМЭФ в текущих условиях выступает пространством для дискуссий, где возможен открытый и непредвзятый обмен мнениями о тех событиях, которые сейчас происходят в мировом пространстве.