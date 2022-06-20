На ПМЭФ-2022 побывали более 14 тысяч участников из 130 государств

Как сообщает newsnn.ru, XXV Петербургский международный экономический форум был организован на фоне серьезного санкционного давления на Россию со стороны Запада, но это никак не отразилось на интересе отечественных и иностранных организаций.
Недружественные страны прикладывали силы, чтобы воспрепятствовать участию в ПМЭФ представителей бизнес-сообщества и официальных лиц, но даже в таких сложных условиях в мероприятиях форума смогли поучаствовать свыше 14 тысяч граждан из 130 государств, от 81 страны на ПМЭФ-2022 прибыли официальные представители.
По мнению советника российского президента, ответсека организационного комитета форума Антона Кобякова, на данный момент такое событие можно считать смысловым, информационным центром, который объективно отражает срез развития российской экономики и ее технологической составляющей. ПМЭФ в текущих условиях выступает пространством для дискуссий, где возможен открытый и непредвзятый обмен мнениями о тех событиях, которые сейчас происходят в мировом пространстве.
Российский президент Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поприсутствовали на пленарном заседании форума. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси записали видеообращения специально для участников ПМЭФ-2022.
На экономическом событии мирового масштаба смогли побывать более 130 высокопоставленных официальных представителей зарубежных стран. Также на форуме присутствовали более 60 представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти.
В рамках события обсуждалась грамотная и результативная деятельность российского правительства, направленная на стабилизацию экономики в современной реальности. Состоялось первичное общественное обсуждение программ развития страны в различных секторах.
На ПМЭФ прибыли делегации из каждого субъекта РФ, при этом в составе 80 из них находились губернаторы регионов. Региональные власти таким образом получали возможность установить новые международные контакты и передать свой опыт и различные наработки представителям других стран. Кроме того, на форум приехали 1700 руководителей бизнес-проектов.
За ходом ПМЭФ-2022 следили 3,5 тысячи представителей прессы из 33 государств. Официальным информационным партнером события стал холдинг 1MI.
На сайте организатора ПМЭФ, фонда Росконгресс, можно найти всю интересующую информацию об итогах форума.