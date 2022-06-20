СКФУ открыл в Иране литературную площадку для изучения русского

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в рамках начала проекта «PRO русский» встретился с чрезвычайным и полномочным послом в Иране Леваном Джагаряном и представителем Россотрудничества Дмитрием Калениченко. Эксперты рассмотрели возможность популяризации русского языка и русской культуры в Иране. Беспалов говорил о проектах, воплощаемых в жизнь в связке с университетами-партнерами из Ирана.