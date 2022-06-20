СКФУ открыл в Иране литературную площадку для изучения русского

Учебная площадка открылась в Тегеране. Она оформлена в формате «литературное кафе» и стала первым событием цикла «PRO русский», организованного совместно с Россотрудничеством, пишет newstracker.ru.
В Иране количество участников проекта на начальном этапе перевалило за сотню. Учеными СКФУ был создан уникальный лингвокультурный компонент. Это позволяет всем людям быстро заучивать фразы, которые дают возможность коммуницировать в малочисленных группах, сказал ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.
В Тегеране гости первого русского учебного литературного кафе уже постигают азы «великого и могучего». Все начинается с русской народной сказки «Репка». Участники проекта учат фразы приветствия, пожелания здоровья и выяснения степени родства.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в рамках начала проекта «PRO русский» встретился с чрезвычайным и полномочным послом в Иране Леваном Джагаряном и представителем Россотрудничества Дмитрием Калениченко. Эксперты рассмотрели возможность популяризации русского языка и русской культуры в Иране. Беспалов говорил о проектах, воплощаемых в жизнь в связке с университетами-партнерами из Ирана.
Так, с мая этого года русисты Северо-Кавказского федерального университета проводят серию вебинаров по русской грамматике. В их организации задействован Университет имени Алламе Табатабаи. На вебинары приходят иранские студенты, изучающие русский язык. Продолжается сотрудничество между СКФУ и Технологическим университетом имени Шарифа в сферах информационных технологий, электроэнергетики и электротехники. В ближайшем будущем заработает совместная лаборатория в области создания интеллектуальных сетей и исследования надежности электроэнергетических систем.
В ходе путешествия в Иран работников Северо-Кавказского федерального университета коллеги говорили на различные темы. Речь идет о реализации общих проектов популяризации русского языка и формировании консорциума «Каспий-Восток». Консорциум должен включать в себя создание проектов по российской истории, в том числе посвященных юбилею Петра I, и запуск интерактивных конкурсов для иранцев на знание русской литературы.
Помимо этого, СКФУ ведет большую работу по продвижению русского языка на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, в Средней и Центральной Азии.
Ранее Северо-Кавказский федеральный университет и Россотрудничество провели в Таджикистане для местного населения и мигрантов из Афганистана Неделю русского языка.