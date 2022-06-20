Уланов: Экологичное сельское хозяйство требует партнерства бизнеса и государства

Он заявил, что перешедшие в распоряжение УК производственные мощности не подходили под требования законодательства в отрасли экологии и энергоэффективности, но в течение трех следующих лет на всех активах заработали построенные трастом очистные комплексы. Например, в прошлом году на башкирской фабрике «Турбаслинские бройлеры» появились современные очистные системы, которые способны переработать 2400 кубометров поступающих отходов производства в сутки. Помимо этого, на площадке уже стартовало строительство биологических очистных сооружений. Власти Башкирии направили на реализацию инициативы значительные субсидии, которые смогут покрыть до 90% от основных расходов. Уланов также отметил, что аналогичные инициативы уже успешно реализуются в Челябинской области и других субъектах Центральной России.