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Уланов: Экологичное сельское хозяйство требует партнерства бизнеса и государства

20 июня 07:29
Фото: pixabay.com
Ведущие инфраструктурные инициативы в сфере экологии, энерго- и водосбережения в АПК могут эффективно воплощаться в жизнь только при поддержке государства. Так, ситуацию прокомментировал один из спикеров ПМЭФ-2022 Антон Уланов, председатель совета директоров управляющей компании «Траст — Птицеводческие активы».

Под руководством УК функционируют крупные сельскохозяйственные мощности в ряде субъектов РФ. «Траст — Птицеводческие активы» является одной из десяти крупнейших отечественных агропромышленных предприятий по объему обрабатываемых территорий и величине поставок продукции животноводства.

«Нам как банку непрофильных активов достались предприятия, которые должны были по всем признакам приостановить свою деятельность, но сейчас эти активы эффективно работают», — рассказал о пути развития компании Антон Уланов в ходе выступления на сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса».

Он заявил, что перешедшие в распоряжение УК производственные мощности не подходили под требования законодательства в отрасли экологии и энергоэффективности, но в течение трех следующих лет на всех активах заработали построенные трастом очистные комплексы. Например, в прошлом году на башкирской фабрике «Турбаслинские бройлеры» появились современные очистные системы, которые способны переработать 2400 кубометров поступающих отходов производства в сутки. Помимо этого, на площадке уже стартовало строительство биологических очистных сооружений. Власти Башкирии направили на реализацию инициативы значительные субсидии, которые смогут покрыть до 90% от основных расходов. Уланов также отметил, что аналогичные инициативы уже успешно реализуются в Челябинской области и других субъектах Центральной России.

«В тех регионах, где партнерство с государством есть, программы успешно реализуются даже за тот короткий жизненный цикл, в период которого эти активы находятся в нашем управлении», — поделился своими наблюдениями за развитием отрасли Уланов.

Среди приоритетных проблем сельского хозяйства РФ он также назвал доступ к технологиям.

«Мы поменяли логистику поставок, их географию, у нас работают программы импортозамещения. Сейчас работаем над развитием деятельности наших активов в 2023–2024 гг.», — отмечает Уланов.

Также он оценил зависимость отрасли от импорта по основным технологическим операциям в 30%. Однако в области энергосберегающих и экологичных технологий доля импорта доходит уже до 50%.

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