Уланов: Экологичное сельское хозяйство требует партнерства бизнеса и государства

Под руководством УК функционируют крупные сельскохозяйственные мощности в ряде субъектов РФ. «Траст — Птицеводческие активы» является одной из десяти крупнейших отечественных агропромышленных предприятий по объему обрабатываемых территорий и величине поставок продукции животноводства.
«Нам как банку непрофильных активов достались предприятия, которые должны были по всем признакам приостановить свою деятельность, но сейчас эти активы эффективно работают», — рассказал о пути развития компании Антон Уланов в ходе выступления на сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса».
Он заявил, что перешедшие в распоряжение УК производственные мощности не подходили под требования законодательства в отрасли экологии и энергоэффективности, но в течение трех следующих лет на всех активах заработали построенные трастом очистные комплексы. Например, в прошлом году на башкирской фабрике «Турбаслинские бройлеры» появились современные очистные системы, которые способны переработать 2400 кубометров поступающих отходов производства в сутки. Помимо этого, на площадке уже стартовало строительство биологических очистных сооружений. Власти Башкирии направили на реализацию инициативы значительные субсидии, которые смогут покрыть до 90% от основных расходов. Уланов также отметил, что аналогичные инициативы уже успешно реализуются в Челябинской области и других субъектах Центральной России.
«В тех регионах, где партнерство с государством есть, программы успешно реализуются даже за тот короткий жизненный цикл, в период которого эти активы находятся в нашем управлении», — поделился своими наблюдениями за развитием отрасли Уланов.
Среди приоритетных проблем сельского хозяйства РФ он также назвал доступ к технологиям.
«Мы поменяли логистику поставок, их географию, у нас работают программы импортозамещения. Сейчас работаем над развитием деятельности наших активов в 2023–2024 гг.», — отмечает Уланов.
Также он оценил зависимость отрасли от импорта по основным технологическим операциям в 30%. Однако в области энергосберегающих и экологичных технологий доля импорта доходит уже до 50%.