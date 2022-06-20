rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вертолеты Ми-28НМ атаковали украинские объекты новыми высокоточными ракетами

20 июня 13:34
Российская армия впервые использовала на Украине новые высокоточные ракеты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Речь идет о ракетах под индексом «305», которые используются для ликвидации особо важных объектов. Их запускают с борта ударных вертолетов Ми-28НМ.

Легкие многоцелевые управляемые ракеты помогают уничтожать такие объекты как склады, на которых хранят топливо или боеприпасы. Их преимущество заключается в точности.

По данным министерства, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. В первый раз ракеты продемонстрировали на выставке «Армия-2021».

Предусмотрено несколько режимов наведения, в том числе ими может управлять человек. Либо можно проводить боевые операции по методу «Совершил выстрел и забыл», головка самонаведения сама достигнет выбранной цели.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00