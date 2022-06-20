Вертолеты Ми-28НМ атаковали украинские объекты новыми высокоточными ракетами

Речь идет о ракетах под индексом «305», которые используются для ликвидации особо важных объектов. Их запускают с борта ударных вертолетов Ми-28НМ.
Легкие многоцелевые управляемые ракеты помогают уничтожать такие объекты как склады, на которых хранят топливо или боеприпасы. Их преимущество заключается в точности.
По данным министерства, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. В первый раз ракеты продемонстрировали на выставке «Армия-2021».
Предусмотрено несколько режимов наведения, в том числе ими может управлять человек. Либо можно проводить боевые операции по методу «Совершил выстрел и забыл», головка самонаведения сама достигнет выбранной цели.