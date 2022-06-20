VK Клипы запускают новую систему рекомендаций для зрителей

В ответ на многократный рост активности пользователей, сервис коротких вертикальных видео VK Клипы предлагает новую рекомендательную систему и обновлённую технологическую платформу с высоким потенциалом производительности даже в условиях кратного роста нагрузок. Теперь бесконечная лента коротких видео непрерывно перестраивается под интересы и настроение аудитории и ещё больше увлекает зрителей — на 33% больше пользователей смотрят 100 и более клипов подряд.
Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы запустил новую рекомендательную систему, которая в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки «Это не интересно» пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент. На основе взаимодействий зрителя с роликами лента клипов будет обновляться, подстраиваясь под интересы и настроение пользователя прямо сейчас.
Чтобы наиболее точно выстраивать ленту рекомендаций, алгоритмы машинного обучения анализируют каждый ролик в VK Клипах, определяют, что именно в нём происходит и о чём конкретно говорят герои, находят знаменитостей в кадре и распределяют клипы по жанрам и категориям. В результате, благодаря точной оценке видео и непрерывному обновлению ленты в онлайн-режиме, на 33% больше зрителей увлекаются рекомендациями и смотрят более 100 роликов подряд.
Сами рекомендации при этом стали разнообразнее: к уже существующим механизмам команда VK Клипов добавила собственную нейросетевую технологию поиска дубликатов. Новая разработка позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж и разрешение, применены фильтры или наложены шумы. Таким образом в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии.
Более того, в топ рекомендаций теперь будет попадать в 2 раза больше роликов — благодаря обновлению в схеме отбора контента. Она стала более устойчивой к накруткам и даёт равные шансы абсолютно для всех авторов: любой оригинальный контент, не нарушающий правила ВКонтакте, сможет попасть в рекомендации, получить внимание подходящей аудитории и стать популярным, если понравится зрителям.
Александр Дзюба, директор по машинному обучению и медиарекомендациям ВКонтакте:
«Это обновление — самое масштабное изменение рекомендательной системы клипов с момента их запуска, как с точки зрения пользовательского опыта и результатов вовлечённости, так и с технической стороны. Чтобы в реальном времени подстраиваться под интересы зрителей и дать в два раза большему количеству авторов проявить себя в VK Клипах, наша рекомендательная система обрабатывает в 10 раз большую нагрузку. В среднем для одного пользователя лента перестраивается 20 раз за каждое посещение раздела „Клипы“ или приложения VK Клипы. В сумме это около 100 млн генераций ленты в час. Это потребовало от нас полностью пересмотреть схему работы с данными, оптимизировать построение списка рекомендаций и сделать его практически невесомым, а также запастись резервами и возможностями для кратного масштабирования нагрузки».
Чтобы рассказать об обновлениях, VK Клипы запустили рекламную кампанию «Место встречи талантов», где таланты — это авторы клипов. Кампания является частью общей креативной платформы VK — «Место встречи» — и отражает концепцию встречи пользователей, авторов, друзей, блогеров, музыкантов и бизнесов на платформе. Идея посвящена главной миссии сервиса — помогать людям быть вместе, создавать и использовать оригинальный контент высокого качества. Рекламная кампания стартует на федеральных ТВ-каналах, в интернете, а также в наружной рекламе в 30 городах страны — от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга.
VK Клипы — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео, которая изначально появилась как раздел внутри ВКонтакте. В марте 2022 года число авторов клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралём.
В начале мая ВКонтакте представила отдельное мобильное приложение VK Клипы с расширенными возможностями для создания контента. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, увеличенная до трёх минут длительность клипов, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновлённом редакторе — это позволило авторам быстрее создавать качественный контент и выйти далеко за рамки привычного творчества.