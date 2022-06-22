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Госдума обсудит вопрос об оказании психологической помощи удаленным сотрудникам

22 июня 18:00
Фото: pixabay.com
Деятельность российских работодателей, направленная на поддержание здоровья персонала, всегда приветствуют. Между тем, массовая удаленная работа практикуется в нашей стране с 2020 года. Об этом проинформировала первый зампред думского комитета по труду и социальной политике Елена Цунаева.

По ее словам, сейчас отсутствует достаточная информация для четкого понимания того, как именно работодатели должны оказывать поддержку своим сотрудникам, которые работают удаленно. Официальный представитель профильного комитета Госдумы заявила об этом в интервью NEWS.ru.

Парламентарий обратила внимание на то, что рабочая группа «Единой России» в настоящее время ведут разработку поправок в давно принятый закон о занятости. Цунаева не исключила, что актуальный вопрос в партии тоже рассмотрят.

«Я пока не готова сказать, насколько достаточно накопили материала для того, чтобы понять, каким образом работодатель должен психофизическое состояние сотрудников поддерживать. Практики и теории не хватает для того, чтобы это все облечь в нормативную базу, - отметила парламентарий. - С другой стороны, мы знаем практику международную, когда и без пандемии работодатели используют такой формат, когда переводят сотрудников, тем самым экономят средства, дают им возможности, сотрудники больше времени проводят с семьей».

Принимая решение, нужно учитывать все факторы, подытожила Цунаева.

Доцент ВШЭ Елена Серебрякова ранее выступила с предложением на уровне законодательства обязать работодателей поддерживать психосоциальное здоровье тех сотрудников, которые трудятся удаленно. По мнению кандидата юридических наук, государство таким образом обеспечит населению защиту от проблем со здоровьем.

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