Около 1,3 млн кв м жилья ввели в эксплуатацию в Ростовской области в 2022 году

«Мы приложим максим усилий, чтобы выполнить задачу по обеспечению ввода жилья не ниже уровня минувшего года. Сейчас в России идет работа над созданием условий для того, чтобы больше вкладывать в реальные активы, в развитие. Стройка, жилье — это и есть такой актив», — прокомментировал Владимир Окунев.