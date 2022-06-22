Около 1,3 млн кв м жилья ввели в эксплуатацию в Ростовской области в 2022 году

Статистику предоставил Ростовстат. Среди общего показателя на многоквартирные дома приходятся 483 тысячи квадратных метров. Темп роста за год составил 171,8%.
Еще 781 тысяча «квадратов» приходится на индивидуальное жилищное строительство. В этом случае темп роста достиг 156,2%.
Если рассматривать в целом, то темп роста составляет почти 162%. Годовая программа на данный момент выполнена более чем на 50%.
Замглавы региона Владимир Окунев назвал это очень хорошим показателем. По его словам, работа в этом направлении не останавливается и будет продолжена в дальнейшем.
«Мы приложим максим усилий, чтобы выполнить задачу по обеспечению ввода жилья не ниже уровня минувшего года. Сейчас в России идет работа над созданием условий для того, чтобы больше вкладывать в реальные активы, в развитие. Стройка, жилье — это и есть такой актив», — прокомментировал Владимир Окунев.
Такую задачу поставил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета. Оно было посвящено стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.
Одним из основных направлений работы назвали повышение доступности жилья. Новая стратегия увяжет все планы, обеспечив устойчивое развитие инфраструктуры во всех территориях страны.
Известно, что до 2023 года продлят действие нацпроекта «Жилье и городская среда». А одним из главных инструментов поддержки отрасли останется ипотека.
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что регионы смогут максимально раскрыть экономический потенциал в ближайшие годы. Для местных жителей будет больше мест для работы.
«Получится обеспечить локализацию строительных ресурсов и устойчивый спрос на них. Основные точки роста станут понятны в ближайшие два года. Будем проводить единую градостроительную, инженерную, экологическую, тарифную и транспортную политику», — уточнил Марат Хуснуллин.
Он добавил, что результаты выполнения программы заметят жители всей страны.