Продовольственная безопасность стала одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп в возрасте от 18 до 35 лет по всей стране. Об этом пишет NewsNN.ru.
В 2020 году Россия заняла 24-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности среди 113 стран. При этом годом ранее нашу страну поместили на 42-е место. Индекс учитывает такие факторы, как доступность продуктов питания, их выбор, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов.
У стран, набравших более 60 баллов, по мнению авторов рейтинга, уровень безопасности был «хорошим», более 80 баллов — «очень хорошим». Индекс России составил более 73 баллов. При этом «очень хороший» уровень отмечен только у пары государств: Финляндии и Ирландии. Но эти страны невелики по размеру и численности населения. Обеспечить едой их жителей намного проще.
К такому результату Россия пришла благодаря национальной доктрине продовольственной безопасности. Первый документ приняли в 2010 году, и к 2020-му практически все его целевые показатели были достигнуты. Теперь Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. Сейчас стране нужно улучшить показатели, связанные с обеспечением граждан молочными продуктами и картофелем.
До 2030 года утверждена новая доктрина продовольственной безопасности, и она предполагает повышение уровня самообеспечения по сахару и растительному маслу до 90%, по рыбной продукции — до 85%, по овощам и фруктам — до 90 и 60% соответственно.
Излишки продуктов Россия с успехом поставляет за границу. Например, в 2020 году из собранных 93,2 миллиона тонн зерна Россия отправила в другие страны 49 миллионов тонн на сумму 10 миллиардов долларов. При этом уровень обеспеченности хлебом сохранился на 155%. Россия поставляет продукты питания в 150 стран мира. 13% экспорта приходится на рынок Китая. КНР демонстрирует большой интерес к покупкам мяса птицы и говядины. В 2021 году в Поднебесной сделали закупки продукции на 170 миллионов долларов.