Продовольственная безопасность стала одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Излишки продуктов Россия с успехом поставляет за границу. Например, в 2020 году из собранных 93,2 миллиона тонн зерна Россия отправила в другие страны 49 миллионов тонн на сумму 10 миллиардов долларов. При этом уровень обеспеченности хлебом сохранился на 155%. Россия поставляет продукты питания в 150 стран мира. 13% экспорта приходится на рынок Китая. КНР демонстрирует большой интерес к покупкам мяса птицы и говядины. В 2021 году в Поднебесной сделали закупки продукции на 170 миллионов долларов.