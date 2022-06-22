В конкурсе «Деловые женщины — 2022» одержала победу Ольга Сорокина

Независимое жюри объявило имена победительниц в десяти номинациях и вручило три специальных приза.
Как сообщает tass.ru, в конкурсе «Деловые женщины — 2022» участвовали 50 претенденток на победу из 10 регионов РФ. Совокупный доход их компаний превысил 170 миллиардов рублей. Вместе эти компании обеспечивают более 16 тысяч рабочих мест.
Победительниц конкурса выбирали члены жюри, среди которых были известные менеджеры, инвесторы, предприниматели. Торжественная церемония награждения прошла 21 июня 2022 года в здании Музея русского импрессионизма в Москве.
В своем выступлении, посвященном победе, Ольга Сорокина рассказала, что главной стратегической задачей ВСК является развитие профессиональной команды. Она поблагодарила сотрудников своей компании, подчеркнув, что именно их профессионализму и обратной связи от клиентов страховой дом обязан своими успехами в бизнесе, непрерывным улучшением продуктов и процессов, другими переменами к лучшему. Ольга Сорокина также поблагодарила бизнес-сообщество за высокую оценку ее заслуг и за награду, которую они с командой ВСК завоевали вместе.
София Азизян, руководитель программы «Деловые женщины», рассказывая о теме десятого, юбилейного конкурса, заявила, что организаторы ставили перед собой задачу поддержать талантливых женщин, которые не боятся принять вызов, ведут за собой команды и с успехом решают проблемы. Эти женщины показали, как важно ставить перед собой цели и изыскивать средства для их достижения.
«Деловые женщины» — программа и ежегодный конкурс компании Б1 (ранее — компания EY) по поддержке предпринимателей. Программа разработана для женщин-предпринимателей, которые руководят бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в программе помогает реализовать этот потенциал. В конкурсе «Деловые женщины» могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и иностранных компаний. В России программа и конкурс «Деловые женщины» проводятся с 2013 года.