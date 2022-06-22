В конкурсе «Деловые женщины — 2022» одержала победу Ольга Сорокина

В своем выступлении, посвященном победе, Ольга Сорокина рассказала, что главной стратегической задачей ВСК является развитие профессиональной команды. Она поблагодарила сотрудников своей компании, подчеркнув, что именно их профессионализму и обратной связи от клиентов страховой дом обязан своими успехами в бизнесе, непрерывным улучшением продуктов и процессов, другими переменами к лучшему. Ольга Сорокина также поблагодарила бизнес-сообщество за высокую оценку ее заслуг и за награду, которую они с командой ВСК завоевали вместе.