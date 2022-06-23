Акция: скидки на сантехнику до 37%

Покупатели могут забрать свои товары в пункте выдачи в ТЦ Меркурий в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Орская, д. 31. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Необходимо заранее известить менеджера организации о дате и времени посещения, чтобы согласовать получение товара. Оплата продукции осуществляется наличными, по банковской квитанции, дебетовой картой или кредиткой. Также физические и юридические лица могут оплачивать заказы по безналичному расчету с заключением официального договора.