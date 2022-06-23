Акция: скидки на сантехнику до 37%

Компания предоставляет скидки до 37% на сантехнику турецких брендов Vitra, Kale, Bien и т.д. Предложение действует на все категории сантехнического оборудования: раковины, унитазы, ванны, сливные бачки, смесители. Интернет магазин отличается широким ассортиментом товаров, поэтому здесь каждый клиент может найти подходящее изделие и сделать заказ.
Покупатели могут забрать свои товары в пункте выдачи в ТЦ Меркурий в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Орская, д. 31. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Необходимо заранее известить менеджера организации о дате и времени посещения, чтобы согласовать получение товара. Оплата продукции осуществляется наличными, по банковской квитанции, дебетовой картой или кредиткой. Также физические и юридические лица могут оплачивать заказы по безналичному расчету с заключением официального договора.
Интернет магазин Сантехника-Онлайн имеет широкий ассортимент продукции. В каталоге товаров представлены:• сантехника (раковины, душевые боксы, унитазы, биде, мойки);• мебель для ванны (тумбочки, пеналы, зеркала, шкафы);• керамическая плитка для пола, потолка и стен;• климатическая техника (обогреватели, кондиционеры).
Компания предлагает товары китайских, турецких, российских, итальянских, немецких и американских производителей. Все изделия, представленные на сайте, отличаются высоким качеством и соответствуют ключевым требованиям государственных стандартов РФ. Среди ассортимента есть как бюджетные сантехнические приборы, так и продукция премиум-класса, для которой характерны высокая стоимость, эффектный внешний вид и нестандартность форм.
Благодаря широкому выбору товаров и помощи квалифицированных менеджеров магазина, каждый клиент сможет найти наиболее подходящее оборудование и оформить заказ. Консультанты сайта очень внимательно относятся к пожеланиям покупателей и учитывают все просьбы при подборе сантехники: бренд, цвет, габариты изделия и т.д. Подобный подход позволяет удовлетворить любые запросы вне зависимости от бюджета покупки.
Консультант онлайн магазина ответит на вопросы, поможет оформить покупку. Дизайнер обратит внимание на оптимальную модель. Инженер составит проект ремонтных, строительных работ. Сантехник качественно установит оборудование, выполнит монтаж любой сложности. На все товары, услуги предоставляется гарантия.
Общество с ограниченной ответственностью «Сантехника-Онлайн», Юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10, ОГРН: 1145003001637