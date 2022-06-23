ИРИ: Рекорд по вводу жилья стал одним из "главных событий РФ за 20 лет"

В 2021 году в России ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю строительства в стране, начиная со времен СССР. От общего объема многоквартирные дома составили 43,5 миллиона квадратных метров, а индивидуальные жилые дома – 49,1 миллиона квадратных метров. Такой объем ввода площадей позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, или почти 10 миллионам граждан РФ. Строительная отрасль уверенно продвигается к достижению целевого показателя в 120 миллионов квадратных метров в год. А ведь так было не всегда: в 2005 году в России строилось только 43,6 миллиона квадратных метров жилья ежегодно.