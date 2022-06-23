ИРИ: Рекорд по вводу жилья стал одним из "главных событий РФ за 20 лет"

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Опрошенные – граждане от 18 до 35 лет. Об этом пишет NewsNN.ru.
В 2021 году в России ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю строительства в стране, начиная со времен СССР. От общего объема многоквартирные дома составили 43,5 миллиона квадратных метров, а индивидуальные жилые дома – 49,1 миллиона квадратных метров. Такой объем ввода площадей позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, или почти 10 миллионам граждан РФ. Строительная отрасль уверенно продвигается к достижению целевого показателя в 120 миллионов квадратных метров в год. А ведь так было не всегда: в 2005 году в России строилось только 43,6 миллиона квадратных метров жилья ежегодно.
Значимый показатель – это качество готового жилья. За 20 лет развития отрасли подход к строительству изменился коренным образом. Точечная застройка с бездумным размещением многоэтажек осталась в прошлом. Все чаще девелоперы предлагают покупателям тщательно проработанные проекты жилья: дворы без машин, отдельные парковки, заранее спроектированные проезды, парковые зоны, готовая к приему новых жителей инфраструктура стали нормой жизни для покупателей квартир.
В 90-е строительная сфера пребывала в состоянии полного хаоса. Ситуация, когда застройщики не несли ответственности ни за какие свои действия, приводила к недостроям и конфликтам с обманутыми дольщиками. Со временем отрасль попала под жесткий контроль со стороны государства и была вынуждена обеспечить полную защиту покупателям квартир. Теперь застройщики не могут получить средства клиентов, пока не сдадут дом в эксплуатацию – полностью готовый к заселению.
Еще один результат многолетнего развития – это показатели ипотечного кредитования. Последние 10 лет у людей появился инструмент, благодаря которому они могут не копить на жилье годами, пытаясь угнаться за инфляцией, а приобрести его прямо сейчас, делая посильные выплаты. В 2018 году суммарный объем выданных ипотечных кредитов достиг своего исторического максимума – более трех триллионов рублей.