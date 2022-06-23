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В Ростове директор управления ЖКХ стал фигурантом дела из-за четырех свалок

23 июня 10:24
Фото: «Экоград-Н»
В Ростове-на-Дону после представления прокуратуры убрали четыре свалки в центре города, об этом сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района Ростова провела мониторинговые мероприятия, позволившие выявить нарушения законодательства о утилизации отходов.

Так на улице Черепахина сотрудники надзорного органа обнаружили четыре точки скопления мусора, в том числе коммунальных и строительных отходов. Таким образом районное управление ЖКХ не предприняло никаких мер для выявления и ликвидации свалок.

Позднее прокуратура внесла представление, возбудив административное дело против руководителя муниципального учреждения. После этого свалки убрали, а территории очистили и привели в порядок.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об изменениях тарифов на вывоз мусора.

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