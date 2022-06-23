В Ростове директор управления ЖКХ стал фигурантом дела из-за четырех свалок

Прокуратура Ленинского района Ростова провела мониторинговые мероприятия, позволившие выявить нарушения законодательства о утилизации отходов.
Так на улице Черепахина сотрудники надзорного органа обнаружили четыре точки скопления мусора, в том числе коммунальных и строительных отходов. Таким образом районное управление ЖКХ не предприняло никаких мер для выявления и ликвидации свалок.
Позднее прокуратура внесла представление, возбудив административное дело против руководителя муниципального учреждения. После этого свалки убрали, а территории очистили и привели в порядок.