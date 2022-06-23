Напомним, программа «Материнского капитала» действует в России в течение последних 15 лет, а материальная помощь предоставлялась семьям с двумя и более детьми. После индексации капитала размер выплаты составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка, а за второго ребенка можно получить более 690 тысяч рублей в случае, если семья не получала выплату при рождении первенца.