Депутаты в Ростовской области приняли решение о мерах поддержки семей с детьми, освободив их от необходимости уплаты налога при продаже жилья, приобретенного с использованием материнского капитала.
Под действие этого решения попадут многодетные семьи, семьи с детьми, имеющими ограничения здоровья и семьи с детьми.
Пока эта налоговая льгота предложена только жителям Ростовской области, что позволит ликвидировать существующие проблемы в вопросах приобретения жилья молодыми семьями.
Напомним, программа «Материнского капитала» действует в России в течение последних 15 лет, а материальная помощь предоставлялась семьям с двумя и более детьми. После индексации капитала размер выплаты составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка, а за второго ребенка можно получить более 690 тысяч рублей в случае, если семья не получала выплату при рождении первенца.