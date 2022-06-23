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В Ростовской области отменили налог при продаже жилья, купленного за маткапитал

23 июня 13:00
Фото: unsplash.com
В Ростовской области решили поддержать семьи с детьми, освободив их от уплаты налога с продажи жилья, купленного за маткапитал, следует из сообщения Заксобрания региона.

Депутаты в Ростовской области приняли решение о мерах поддержки семей с детьми, освободив их от необходимости уплаты налога при продаже жилья, приобретенного с использованием материнского капитала.

Под действие этого решения попадут многодетные семьи, семьи с детьми, имеющими ограничения здоровья и семьи с детьми.

Пока эта налоговая льгота предложена только жителям Ростовской области, что позволит ликвидировать существующие проблемы в вопросах приобретения жилья молодыми семьями.

Напомним, программа «Материнского капитала» действует в России в течение последних 15 лет, а материальная помощь предоставлялась семьям с двумя и более детьми. После индексации капитала размер выплаты составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка, а за второго ребенка можно получить более 690 тысяч рублей в случае, если семья не получала выплату при рождении первенца.

Ранее стало известно, что маткапитал могут позволить применять для покупки земли.

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