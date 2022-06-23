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В список "20 главных событий России за 20 лет" попал рост продолжительности жизни

23 июня 15:43
Фото: pixabay.com
Холдинг 1MI при участии автономной некоммерческой организации “Институт развития интернета” реализует национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”. В список включили рост продолжительности жизни.

По сообщению издания newsnn.ru, история постсоветской России началась с очень трудного периода. В девяностые годы ХХ века активно разрушалось все, что строилось на протяжении многих лет.

Лучшим по продолжительности жизни за советский период стал 1990 год - тогда этот показатель составлял 69,19 года. В последующие годы он начал стремительно падать, чему способствовало множество факторов. Развитие медицины было на низком уровне, зато россияне страдали от разгула криминала. Неопределенность, стрессы, плохое питание в совокупности не только усложняли жизнь, но также способствовали снижению ее продолжительности. Падение показателя было остановлено лишь в 2003 году на отметке 64,84 года. Далее продолжительность жизни начала расти и достигла пика в 2019 году - 73,34 года.

Изменение ситуации стало результатом действия нескольких факторов. Во-первых, это восстановление медицины после развала. В больницах появились передовые технические решения, медикаменты. Началось строительство современных медицинских учреждений, не только многопрофильных, но и узкоспециализированных центров для лечения наиболее опасных болезней.

Вторым фактором стала популяризация здорового образа жизни. Потребление алкоголя и табачной продукции неуклонно снижается, все больше россиян выбирают ЗОЖ. Граждане уделяют много времени спорту: ходят в бассейн, на фитнес, занимаются пробежками или просто гуляют на свежем воздухе. Кроме этого, восстановлена практика сдачи норм ГТО - сейчас иметь такие значки почетно, а площадки для тренировок открываются по всей России.

Третьим фактором стало повышение качества питания. Жители России получили доступ к разнообразным и качественным продуктам. Растет потребление овощей и фруктов, мяса и молочной продукции.

#Новости#Общество
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