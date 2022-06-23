В список "20 главных событий России за 20 лет" попал рост продолжительности жизни

Лучшим по продолжительности жизни за советский период стал 1990 год - тогда этот показатель составлял 69,19 года. В последующие годы он начал стремительно падать, чему способствовало множество факторов. Развитие медицины было на низком уровне, зато россияне страдали от разгула криминала. Неопределенность, стрессы, плохое питание в совокупности не только усложняли жизнь, но также способствовали снижению ее продолжительности. Падение показателя было остановлено лишь в 2003 году на отметке 64,84 года. Далее продолжительность жизни начала расти и достигла пика в 2019 году - 73,34 года.